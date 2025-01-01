На Волині чоловік облаяв працівників ТЦК: як його покарав суд





Про це йдеться у постанові Ківерцівського районного суду, про це передає



Як зазначається в матеріалах справи, Олександр К. 3 травня, перебуваючи на території роти охорони районного територіально центру комплектування та соціальної підтримки, висловлювався нецензурною лайкою на адресу двох військовослужбовців.



На судове засідання волинянин не з’явився, але подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Також провину у вчиненому правопорушенні визнав і просив суворо не карати.



За хуліганство суд покарав Олександра К. штрафом у 119 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель Ківерцівської громади накинувся з лайкою на військових ТЦК. У результаті інциденту чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за фактом дрібного хуліганства.Про це йдеться у постанові Ківерцівського районного суду, про це передає nta Як зазначається в матеріалах справи,3 травня, перебуваючи на території роти охорони районного територіально центру комплектування та соціальної підтримки, висловлювався нецензурною лайкою на адресу двох військовослужбовців.На судове засідання волинянин не з’явився, але подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Також провину у вчиненому правопорушенні визнав і просив суворо не карати.За хуліганство суд покарав Олександра К. штрафом у 119 гривень.

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