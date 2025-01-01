На Волині чоловік облаяв працівників ТЦК: як його покарав суд

На Волині чоловік облаяв працівників ТЦК: як його покарав суд
Житель Ківерцівської громади накинувся з лайкою на військових ТЦК. У результаті інциденту чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за фактом дрібного хуліганства.

Про це йдеться у постанові Ківерцівського районного суду, про це передає nta.

Як зазначається в матеріалах справи, Олександр К. 3 травня, перебуваючи на території роти охорони районного територіально центру комплектування та соціальної підтримки, висловлювався нецензурною лайкою на адресу двох військовослужбовців.

На судове засідання волинянин не з’явився, але подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Також провину у вчиненому правопорушенні визнав і просив суворо не карати.

За хуліганство суд покарав Олександра К. штрафом у 119 гривень.

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Теги: суд, покарання
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