Магнітні бурі: прогноз на 2-3 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-3 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.2 червняУ понеділок, 2 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 7,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.3 червняУ вівторок, 3 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче: