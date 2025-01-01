Студент з Одеси, який обкрадав пенсіонерів у Луцьку, отримає п’ять років тюрми

Студент з Одеси, який обкрадав пенсіонерів у Луцьку, отримає п’ять років тюрми
Батьки 18-річного юнака з Одеси, мабуть, вірили, що їхній син стане архітектором і вони будуть ним пишатися. Проте він приїхав до Луцька креслити маршрути до чужих дверей: забирати у пенсіонерів гроші.

Максим – студент академії в Одесі. Юнак разом із невстановленими спільниками діяли за відомою шахрайською схемою – «Ваш родич у біді», - пишуть Волинські Новини.

Суд першої інстанції призначив студенту за шахрайство п’ять років ув’язнення, проте юнак і його захисник подалися в апеляцію оскаржувати рішення.

«Обвинувачений є особою молодого віку. Раніше судимий не був. Виріс у багатодітній сім’ї, має міцні соціальні зв’язки. Навчається в Одеській державній академії будівництва та архітектури. Має позитивні характеристики з місця проживання та навчання. Щиро кається у вчиненому. Батьки почали поступово відшкодовувати шкоду», – повідомив суддя Волинського апеляційного суду Віктор Гапончук під час судового засідання.

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Теги: суд, покарання
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