Студент з Одеси, який обкрадав пенсіонерів у Луцьку, отримає п’ять років тюрми





Максим – студент академії в Одесі. Юнак разом із невстановленими спільниками діяли за відомою шахрайською схемою – «Ваш родич у біді», - пишуть



Суд першої інстанції призначив студенту за шахрайство п’ять років ув’язнення, проте юнак і його захисник подалися в апеляцію оскаржувати рішення.



«Обвинувачений є особою молодого віку. Раніше судимий не був. Виріс у багатодітній сім’ї, має міцні соціальні зв’язки. Навчається в Одеській державній академії будівництва та архітектури. Має позитивні характеристики з місця проживання та навчання. Щиро кається у вчиненому. Батьки почали поступово відшкодовувати шкоду», – повідомив суддя Волинського апеляційного суду Віктор Гапончук під час судового засідання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батьки 18-річного юнака з Одеси, мабуть, вірили, що їхній син стане архітектором і вони будуть ним пишатися. Проте він приїхав до Луцька креслити маршрути до чужих дверей: забирати у пенсіонерів гроші.– студент академії в Одесі. Юнак разом із невстановленими спільниками діяли за відомою шахрайською схемою – «Ваш родич у біді», - пишуть Волинські Новини Суд першої інстанції призначив студенту за шахрайство п’ять років ув’язнення, проте юнак і його захисник подалися в апеляцію оскаржувати рішення.«Обвинувачений є особою молодого віку. Раніше судимий не був. Виріс у багатодітній сім’ї, має міцні соціальні зв’язки. Навчається в Одеській державній академії будівництва та архітектури. Має позитивні характеристики з місця проживання та навчання. Щиро кається у вчиненому. Батьки почали поступово відшкодовувати шкоду», – повідомив суддя Волинського апеляційного судупід час судового засідання.

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