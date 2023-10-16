Хто переміг на президентських виборах у Польщі: подробиці

Хто переміг на президентських виборах у Польщі: подробиці
Кандидат від партії “Право та справедливість” Кароль Навроцький отримав більшість голосів у другому турі виборів президента Польщі.

Історик та голова Інституту національної пам’яті має суперечливі погляди на відносини з Україною, зокрема щодо Волинської трагедії та вступу до НАТО.

У Польщі вже підрахували 99,8 % голосів виборців. Наразі Навроцький отримав 50,9% голосів.

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, проходив другий тур виборів президента Польщі. Громадяни країни обирали між мером Варшави Рафалом Тшасковським, який балотувався від ліберальної Громадянської коаліції прем’єра Дональда Туска, та Каролем Навроцьким, котрий формально є незалежним кандидатом, але його підтримує правоконсервативна партія «Право і справедливість» (PiS) Ярослава Качинського.


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Теги: вибори, Польща
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