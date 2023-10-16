Хто переміг на президентських виборах у Польщі: подробиці

Кандидат від партії “Право та справедливість”отримав більшість голосів у другому турі виборів президента Польщі.Історик та голова Інституту національної пам’яті має суперечливі погляди на відносини з Україною, зокрема щодо Волинської трагедії та вступу до НАТО.У Польщі вже підрахували 99,8 % голосів виборців. Наразі Навроцький отримав 50,9% голосів.Нагадаємо, у неділю, 1 червня, проходив другий тур виборів президента Польщі. Громадяни країни обирали між мером Варшави, який балотувався від ліберальної Громадянської коаліції прем’єра, та Каролем Навроцьким, котрий формально є незалежним кандидатом, але його підтримує правоконсервативна партія «Право і справедливість» (PiS)