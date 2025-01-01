Три «Снікерси» за 10 тисяч: на Волині крадій дорого заплатив за смаколики

Три «Снікерси» за 10 тисяч: на Волині крадій дорого заплатив за смаколики
У Волинській області знову спіймали крадія-рецидивіста, який намагався винести з магазину три батончики «Снікерс». Незважаючи на численні штрафи за попередні крадіжки, чоловік не припинив протиправну діяльність.

Про це повідомляють «Волинські новини».

Як випливає з постанови суду, увечері 11 березня у магазині «Сім 23» на вулиці Князя Василька у Володимирі Микола С. таємно викрав три батончики «Снікерс» загальною вартістю 131,22 гривні. Однак винести солодощі непоміченим йому не вдалося — чоловіка затримали.

На судове засідання Микола С. не з’явився, хоча про час і дату слухання його повідомили належним чином.

Вину волинянина у крадіжці підтвердили протокол про адміністративне правопорушення та його письмові пояснення. Варто зазначити, що раніше він уже неодноразово притягувався до відповідальності за дрібні крадіжки.

Врахувавши кримінальне минуле, суд наклав на Миколу С. штраф у розмірі 10 200 гривень.

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Теги: суд, покарання
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