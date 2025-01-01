1140 особового складу та 48 артсистем: втрати ворога за останню добу
Сьогодні, 08:30
Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальні дані щодо орієнтовних втрат армії рф у ході повномасштабного вторгнення на українську територію.
Зведення станом на ранок 2 червня опублікували на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 989 700 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10 874 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 663 (+7) од,
- артилерійських систем – 28 575 (+48) од,
- РСЗВ – 1401 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256),
- крилаті ракети ‒ 3271 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137) од,
- спеціальна техніка ‒ 3905 (+2).
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Зведення станом на ранок 2 червня опублікували на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 989 700 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10 874 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 663 (+7) од,
- артилерійських систем – 28 575 (+48) од,
- РСЗВ – 1401 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256),
- крилаті ракети ‒ 3271 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137) од,
- спеціальна техніка ‒ 3905 (+2).
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