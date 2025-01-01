1140 особового складу та 48 артсистем: втрати ворога за останню добу





Зведення станом на ранок 2 червня опублікували на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 989 700 (+1140) осіб,

- танків ‒ 10 874 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 22 663 (+7) од,

- артилерійських систем – 28 575 (+48) од,

- РСЗВ – 1401 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,

- літаків – 372 (+0) од,

- гелікоптерів – 336 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256),

- крилаті ракети ‒ 3271 (+3),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни – 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137) од,

- спеціальна техніка ‒ 3905 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальні дані щодо орієнтовних втрат армії рф у ході повномасштабного вторгнення на українську територію.Зведення станом на ранок 2 червня опублікували на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 989 700 (+1140) осіб,- танків ‒ 10 874 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 22 663 (+7) од,- артилерійських систем – 28 575 (+48) од,- РСЗВ – 1401 (+0) од,- засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,- літаків – 372 (+0) од,- гелікоптерів – 336 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256),- крилаті ракети ‒ 3271 (+3),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни – 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137) од,- спеціальна техніка ‒ 3905 (+2).

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