На Волині впіймали 10-кілограмового коропа





Про це пишуть місцеві телеграм-канали, - інформує



Риба важила близько 10 кг, а впіймав чоловік її на озері Кричевичі, Ковельщина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Величезного коропа впіймав пластичний хірург з Луцька.Про це пишуть місцеві телеграм-канали, - інформує ВолиньUA Риба важила близько 10 кг, а впіймав чоловік її на озері Кричевичі, Ковельщина.

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