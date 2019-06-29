На Волині впіймали 10-кілограмового коропа
Сьогодні, 07:15
Величезного коропа впіймав пластичний хірург з Луцька.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали, - інформує ВолиньUA.
Риба важила близько 10 кг, а впіймав чоловік її на озері Кричевичі, Ковельщина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть місцеві телеграм-канали, - інформує ВолиньUA.
Риба важила близько 10 кг, а впіймав чоловік її на озері Кричевичі, Ковельщина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині впіймали 10-кілограмового коропа
Сьогодні, 07:15
Хто переміг на президентських виборах у Польщі: подробиці
Сьогодні, 06:21