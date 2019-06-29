На Волині впіймали 10-кілограмового коропа

На Волині впіймали 10-кілограмового коропа
Величезного коропа впіймав пластичний хірург з Луцька.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, - інформує ВолиньUA.

Риба важила близько 10 кг, а впіймав чоловік її на озері Кричевичі, Ковельщина.

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Теги: короп, рибалка, лучанин
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