На Львівській у Луцьку — серйозна ДТП. ВІДЕО

На Львівській у Луцьку — серйозна ДТП. ВІДЕО
Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у Луцьку на вулиці Львівській.

Відео з місця події опублікували в телеграм-каналі "ВолиньПост".

Трапилася автотроща вранці у понеділок, 2 червня. Зіткнулися вантажівка та легковик. Попередньо, є загиблі.

На місці працює два екіпажі поліції та медики.

Рух на цьому відрізку дороги ускладнено.

Подробиці будуть відомі згодом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А вантажівка то на зустрічній смузі руху, та й ще за подвійною лінією розмітки.
Відповісти
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві балістичні ракети ракети влучили у житловий район Харкова
Сьогодні, 09:30
На Львівській у Луцьку — серйозна ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 08:45
1140 особового складу та 48 артсистем: втрати ворога за останню добу
Сьогодні, 08:30
Три «Снікерси» за 10 тисяч: на Волині крадій дорого заплатив за смаколики
Сьогодні, 08:00
На Волині впіймали 10-кілограмового коропа
Сьогодні, 07:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дві балістичні ракети ракети влучили у житловий район Харкова
Сьогодні, 09:30
 0
На Львівській у Луцьку — серйозна ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 08:45
 0
1140 особового складу та 48 артсистем: втрати ворога за останню добу
Сьогодні, 08:30
 0
Три «Снікерси» за 10 тисяч: на Волині крадій дорого заплатив за смаколики
Сьогодні, 08:00
 0
На Волині впіймали 10-кілограмового коропа
Сьогодні, 07:15
 0
Медіа
відео
1/8