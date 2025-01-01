На Львівській у Луцьку — серйозна ДТП. ВІДЕО





Відео з місця події опублікували в телеграм-каналі "



Трапилася автотроща вранці у понеділок, 2 червня. Зіткнулися вантажівка та легковик. Попередньо, є загиблі.



На місці працює два екіпажі поліції та медики.



Рух на цьому відрізку дороги ускладнено.



Подробиці будуть відомі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у Луцьку на вулиці Львівській.Відео з місця події опублікували в телеграм-каналі " ВолиньПост ".Трапилася автотроща вранці у понеділок, 2 червня. Зіткнулися вантажівка та легковик. Попередньо, є загиблі.На місці працює два екіпажі поліції та медики.Рух на цьому відрізку дороги ускладнено.Подробиці будуть відомі згодом.

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