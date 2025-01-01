На Львівській у Луцьку — серйозна ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 08:45
Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у Луцьку на вулиці Львівській.
Відео з місця події опублікували в телеграм-каналі "ВолиньПост".
Трапилася автотроща вранці у понеділок, 2 червня. Зіткнулися вантажівка та легковик. Попередньо, є загиблі.
На місці працює два екіпажі поліції та медики.
Рух на цьому відрізку дороги ускладнено.
Подробиці будуть відомі згодом.
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Відео з місця події опублікували в телеграм-каналі "ВолиньПост".
Трапилася автотроща вранці у понеділок, 2 червня. Зіткнулися вантажівка та легковик. Попередньо, є загиблі.
На місці працює два екіпажі поліції та медики.
Рух на цьому відрізку дороги ускладнено.
Подробиці будуть відомі згодом.
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Коментарі 1
А вантажівка то на зустрічній смузі руху, та й ще за подвійною лінією розмітки.
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