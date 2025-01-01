Дві балістичні ракети ракети влучили у житловий район Харкова





Про це у своєму



За його словами, одна – біля багатоповерхового будинку. Інша – вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи.



"Коли стоїш біля цієї вирви — усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів — і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин — і на дорозі вже були б машини, автобуси", – написав міський голова.



Він зазначив, що комунальні служби вже працюють на місці події, а дорога обов’язково буде відновлена.



На щастя, обійшлося без жертв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дві балістичні ракети сьогодні зранку прилетіли просто в житловий район Харкова.Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.За його словами, одна – біля багатоповерхового будинку. Інша – вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи."Коли стоїш біля цієї вирви — усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів — і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин — і на дорозі вже були б машини, автобуси", – написав міський голова.Він зазначив, що комунальні служби вже працюють на місці події, а дорога обов’язково буде відновлена.На щастя, обійшлося без жертв.

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