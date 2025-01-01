Курс валют на 2 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 2 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 червня. Долар залишився без змін. Євро злетіло аж на 27 коп. Злотий зріс на 3 коп.

Про це стало відомо з сайту НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,52 грн (0 коп.)

Курс євро
1 євро — 47,07 грн (+27 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,07 грн (+3 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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