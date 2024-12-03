СБУ вдарила одразу по чотирьох аеродромах в Росії: окупанти підтвердили інформацію про атаку





Про це пише



Так, СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах РФ.



Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах:



"Белая", "Дягілєво";

"Оленья" та "Іваново".

"Завдяки Малюку в РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація", - зазначають джерела.



Як пише керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, СБУ атакувала якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України.



"І щось там сталось, буває", - додав він.



1 червня Служба безпеки України розпочала масштабну операцію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російської авіації.



Росія підтвердила, що її аеродроми зазнали ударів FPV-дронами. Проте росіяни нафантазували собі "успішне відбиття атак" на трьох з них.



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.



Міноборони РФ зауважило, що сьогодні FPV-дрони атакували аеродроми у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.



"На військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях всі терористичні атаки були відбиті", - заявили в відомстві.



Водночас росіяни зазначили, що у Мурманській та Іркутській областях в результаті запуску FPV-дронів з території, що знаходиться в безпосередній близькості від аеродромів, сталося загоряння декількох одиниць авіаційної техніки.



"Загоряння ліквідовано. Жертв серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає. Деякі учасники терактів затримані", - додали в Міноборони РФ.



Варто відзначити, що джерела в СБУ повідомили РБК-Україна, що люди, які приймали участь у цій спецоперації, уже давно знаходяться в Україні.



До того ж, співрозмовник попередив, що навіть якщо режим російського диктатора Володимира Путіна показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України під час операції "Павутина" атакувала одразу декілька аеродромів в Росії.Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела, Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.Так, СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах РФ.Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах:"Белая", "Дягілєво";"Оленья" та "Іваново"."Завдяки Малюку в РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація", - зазначають джерела.Як пише керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, СБУ атакувала якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України."І щось там сталось, буває", - додав він.1 червня Служба безпеки України розпочала масштабну операцію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російської авіації.Росія підтвердила, що її аеродроми зазнали ударів FPV-дронами. Проте росіяни нафантазували собі "успішне відбиття атак" на трьох з них.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.Міноборони РФ зауважило, що сьогодні FPV-дрони атакували аеродроми у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях."На військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях всі терористичні атаки були відбиті", - заявили в відомстві.Водночас росіяни зазначили, що у Мурманській та Іркутській областях в результаті запуску FPV-дронів з території, що знаходиться в безпосередній близькості від аеродромів, сталося загоряння декількох одиниць авіаційної техніки."Загоряння ліквідовано. Жертв серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає. Деякі учасники терактів затримані", - додали в Міноборони РФ.Варто відзначити, що джерела в СБУ повідомили РБК-Україна, що люди, які приймали участь у цій спецоперації, уже давно знаходяться в Україні.До того ж, співрозмовник попередив, що навіть якщо режим російського диктатора Володимира Путіна показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію