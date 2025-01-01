На Волині провели в останню путь Героя Сергія Деркача

На Волині провели в останню путь Героя Сергія Деркача
У храмі Святих апостолів Петра і Павла села Підцир’я на Волині громада попрощалася зі спочилим захисником України Сергієм Деркачем.

Про це повідомляє Православна Волинь.

Серце Захисника Батьківщини зупинилося під час несення ним військової служби щодо захисту кордону України від російських окупантів.

У покійного воїна лишилися дружина, троє синів, батько, матір, брат, рідні й близькі, котрі з невимовною печаллю проводжали його в останню земну путь.

«Вічна й світла пам’ять…» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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