Синоптики попередили про туман на Волині: «перший рівень небезпечності»
Сьогодні, 14:05
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, завтра, 4 червня, по області та в Луцьку вночі та вранці очікується туман, з видимістю 200-500 м.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.
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Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, завтра, 4 червня, по області та в Луцьку вночі та вранці очікується туман, з видимістю 200-500 м.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.
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