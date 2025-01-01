Синоптики попередили про туман на Волині: «перший рівень небезпечності»

Синоптики попередили про туман на Волині: «перший рівень небезпечності»
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.

За даними синоптиків, завтра, 4 червня, по області та в Луцьку вночі та вранці очікується туман, з видимістю 200-500 м.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.

Синоптики попередили про туман на Волині: «перший рівень небезпечності»

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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