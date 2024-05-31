«День Малюка» триває: СБУ вразила кримський міст

Працівники СБУ провели нову унікальну спецоперацію іКримський міст — цього разу під водою.Про це в телеграмі повідомляє СБУ.Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.Голова СБУ, генерал-лейтенантособисто контролював проведення операції та координував її планування.«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», - зазначив Василь Малюк.