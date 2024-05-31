«День Малюка» триває: СБУ вразила кримський міст

«День Малюка» триває: СБУ вразила кримський міст
Працівники СБУ провели нову унікальну спецоперацію і втретє вразили Кримський міст — цього разу під водою.

Про це в телеграмі повідомляє СБУ.

Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», - зазначив Василь Малюк.


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Теги: СБУ, бавовна
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