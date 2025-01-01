Командні пункти ЗСУ будував агент фсб, - СБУ

Командні пункти ЗСУ будував агент фсб, - СБУ
Працівники СБУ затримали агента фсб, який влаштувався на будівництво командних пунктів ЗСУ, щоб наводити на них російські ракети.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Харкові. Ним виявився 32-річний співробітник будівельної компанії, яка зводить запасні командні пункти (ЗКП) для оборонців міста.

За матеріалами справи, зрадник влаштувався до цієї фірми, щоб коригувати ракетно-бомбові атаки рф по новозбудованих об’єктах ЗСУ.

СБУ встановила, що агент дізнавався координати цих локацій, коли встановлював вентиляційні системи для підземних укриттів на ЗКП.

Окрім передачі геолокацій фігурант інформував ворога про інженерні особливості потенційних цілей.

Для конспірації зрадник видаляв з телефону все листування з куратором після кожного сеансу зв’язку.

Кіберфахівці СБУ викрили і задокументували контакти зрадника з окупантами, а на фінальному етапі операції затримали його за місцем проживання.
Командні пункти ЗСУ будував агент фсб, - СБУ

Одночасно Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

У процесі розслідування додатково встановлено, як зловмисник фіксував рух бронетехніки українських військ у напрямку передової.

Приховані відеозйомки він робив на камеру телефона, коли повертався додому після робочої зміни.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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