На Волині поховали Воїна, доля якого пів року була невідомою

На Волині поховали Воїна, доля якого пів року була невідомою
Мешканці Голобської громади на Волині провели в останню путь полеглого військовослужбовця Олега Юзипчука.

Про це Голобська громада повідомила у фейсбуці.

Голобська громада знову в скорботі – додому «на щиті» повернувся Герой Олег Юзипчук.

«Хоробрий мужній молодий український воїн. Йому би ще жити і жити, захищати країну. Та клята війна забирає найкращих своїх синів і доньок. Хоробрі українські воїни у боротьбі за долю Батьківщини кладуть на вівтар своє здоров’я і, на жаль, життя заради вільного майбутнього української нації. Схиляємо голови в скорботі і висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким полеглого Героя, розділяємо їх біль непоправної втрати. Його мужність і подвиг житиме в пам’яті наступних поколінь. Герої не вмирають! Слава Україні!» - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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