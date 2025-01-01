Подружжя волинян вибороло «бронзу» на чемпіонаті Європи з веслування
Сьогодні, 13:02
Подружжя Станіслав Самолюк та Дарія Котик із Волині вибороли бронзові нагороди чемпіонату Європи.
Про це у фейсбуці інформує Ковельська міськрада.
У болгарському місті Пловдив відбувся чемпіонат Європи з академічного веслування, який відкрив новий міжнародний змагальний сезон. У престижному турнірі взяли участь 198 екіпажів із 32 країн.
До складу національної паралімпійської збірної України увійшов волинянин Станіслав Самолюк, майстер спорту України міжнародного класу, вихованець заслуженого тренера України Валерія Дружиновича.
У фінальній гонці в класі PR3 Mix2x ковельчанин разом зі своєю партнеркою та дружиною Дарією Котик виборов бронзову медаль чемпіонату Європи, поступившись екіпажам з Німеччини та Великої Британії.
Це — чудовий результат як для спортсмена, так і для його наставника, адже прапор Ковеля знову замайорів на міжнародній спортивній арені.
Волинські атлети залишили позаду представників країни-агресора.
«Це було для нас і команди дуже важливо і приємно", - розповіла одному з телеканалів Дарія.
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Про це у фейсбуці інформує Ковельська міськрада.
У болгарському місті Пловдив відбувся чемпіонат Європи з академічного веслування, який відкрив новий міжнародний змагальний сезон. У престижному турнірі взяли участь 198 екіпажів із 32 країн.
До складу національної паралімпійської збірної України увійшов волинянин Станіслав Самолюк, майстер спорту України міжнародного класу, вихованець заслуженого тренера України Валерія Дружиновича.
У фінальній гонці в класі PR3 Mix2x ковельчанин разом зі своєю партнеркою та дружиною Дарією Котик виборов бронзову медаль чемпіонату Європи, поступившись екіпажам з Німеччини та Великої Британії.
Це — чудовий результат як для спортсмена, так і для його наставника, адже прапор Ковеля знову замайорів на міжнародній спортивній арені.
Волинські атлети залишили позаду представників країни-агресора.
«Це було для нас і команди дуже важливо і приємно", - розповіла одному з телеканалів Дарія.
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