Подружжя волинян вибороло «бронзу» на чемпіонаті Європи з веслування

Подружжя волинян вибороло «бронзу» на чемпіонаті Європи з веслування
Подружжя Станіслав Самолюк та Дарія Котик із Волині вибороли бронзові нагороди чемпіонату Європи.

Про це у фейсбуці інформує Ковельська міськрада.

У болгарському місті Пловдив відбувся чемпіонат Європи з академічного веслування, який відкрив новий міжнародний змагальний сезон. У престижному турнірі взяли участь 198 екіпажів із 32 країн.

До складу національної паралімпійської збірної України увійшов волинянин Станіслав Самолюк, майстер спорту України міжнародного класу, вихованець заслуженого тренера України Валерія Дружиновича.

У фінальній гонці в класі PR3 Mix2x ковельчанин разом зі своєю партнеркою та дружиною Дарією Котик виборов бронзову медаль чемпіонату Європи, поступившись екіпажам з Німеччини та Великої Британії.

Це — чудовий результат як для спортсмена, так і для його наставника, адже прапор Ковеля знову замайорів на міжнародній спортивній арені.

Волинські атлети залишили позаду представників країни-агресора.

«Це було для нас і команди дуже важливо і приємно", - розповіла одному з телеканалів Дарія.

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Теги: спорт, Волинь
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