На Волині посмертно присвоїли почесне звання 35 Героям

На Волині посмертно присвоїли почесне звання 35 Героям
Звання «Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади» присвоїли 35 полеглим Захисникам.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Мер повідомив, що сьогодні, 3 червня, провів засідання позачергової сесії Володимирської міської ради. Було розглянуто та підтримано два важливі питання - присвоєння звання «Почесний громадянин» 35 загиблим військовослужбовцям та безоплатна передача військовим формуванням, за запитами командирів частин, 75 квадрокоптерів на загальну суму майже 11 млн грн.

До слова, обладнання було закуплене раніше за кошти місцевого бюджету.

«Дякую депутатам, які оперативно зібралися та позитивно підтримали дані рішення!» - зазначив Пальонка.

Почесне звання присвоїли таким полеглим Героям:

1. Борисов Юрій Григорович
2. Верещук Василь Анатолійович
3. Воробчук Сергій Вікторович
4. Гігера Андрій Андрійович
5. Гулаков Сергій Сергійович
6. Гус Роман Андрійович
7. Датчук Олександр Арсентійович
8. Денисюк Олександр Васильович
9. Касян Юрій Валентинович
10. Келлер Олександр Олегович
11. Кирилов Олександр Олександрович
12. Киричук Вадим Миколайович
13. Клапіюк Ігор Анатолійович
14. Климук Пилип Віталійович
15. Ковальчук Нікіта Васильович
16. Кошман Сергій Андрійович
17. Кушнір Артур Васильович
18. Леляк Борис Борисович
19. Мазурок Олександр Сергійович
20. Матіюк Дмитро Васильович
21. Никитюк Олександр Євгенійович
22. Омельчук Олександр Степанович
23. Осіпов Валерій Ігорович
24. Паюк Віктор Петрович
25. Понк Владислав Павлович
26. Проскура Микола Миколайович
27. Рекунович Володимир Олександрович
28. Рудий Артем Андрійович
29. Степанюк Михайло Михайлович
30. Сус Руслан Мар’янович
31. Ткачук Віктор Олександрович
32. Толочко Іван Миколайович
33. Троцюк Владислав Валентинович
34. Шевчук Артем Олександрович
35. Юшко Андрій Миколайович

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Теги: загиблі, війна
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