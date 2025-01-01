Чорна комедія та абсурдна трагікомедія: на що піти у Волинському драмтеатрі цього тижня?

Середа, 4 червня

П’ятниця, 6 червня

Субота, 7 червня

У перший тиждень червня Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для своїх глядачів насичену програму – від нових прем’єр до вже улюблених постановок.Абсурд, чорний гумор, драма й трилер – кожна вистава зачіпає важливі теми й не залишає байдужим.О 18:00 – абсурдна трагікомедія «Кароль» Славомира Мрожека. Театр в укритті. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).Абсурд, чорний гумор, постріли і дід з внуком, які шукають Кароля. Вистава, яка смішить і лякає одночасно. Ненормативна лексика – присутня. Постріл – теж. Готуйтеся до абсурду.О 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).Ця постановка – історія двох жінок, які опинилися у морзі, та, кого тероризують дивні дзвінки невідомих. Їхні здогадки коливаються від потойбічного втручання до перебування у психіатричній лікарні, від політичного перевороту до загрози ядерної війни.Незважаючи на це, головні героїні зберігають легкість і гумор в настрої. Проте фінал розкриває зовсім іншу правду... Ця вистава торкається універсальних людських цінностей та питань самоідентифікації.О 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 год 40 хв (без антракту).В основі сюжету – щоденник молодої дівчини, яка стала жертвою Голокосту у жовтні 1941 року. Героїня, опинившись у трагічних обставинах, розмірковує про своє коріння, нещасливу долю та несподівано знаходить шлях до світла. Як і в багатьох єврейських історіях, смішне тут поєднується з сумним, але головний посил – життя триває.