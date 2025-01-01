Кількість загиблих у Сумах зросла до трьох

російської атаки на Суми сьогодні, 3 червня, зросла до трьох.



Про це у фейсбуці повідомляє Нацполіція.



В одному з районів міста снаряд влучив у дорогу, внаслідок чого зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.



В іншому мікрорайоні пошкоджено багатоквартирний будинок — без масштабних руйнувань і загоряння.



Також ушкодження отримали 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні.



Інформація уточнюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих внаслідоксьогодні, 3 червня, зросла до трьох.Про це у фейсбуці повідомляє Нацполіція.В одному з районів міста снаряд влучив у дорогу, внаслідок чого зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.В іншому мікрорайоні пошкоджено багатоквартирний будинок — без масштабних руйнувань і загоряння.Також ушкодження отримали 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні.Інформація уточнюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію