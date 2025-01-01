Кількість загиблих у Сумах зросла до трьох

Кількість загиблих у Сумах зросла до трьох
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Суми сьогодні, 3 червня, зросла до трьох.

Про це у фейсбуці повідомляє Нацполіція.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорогу, внаслідок чого зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.

В іншому мікрорайоні пошкоджено багатоквартирний будинок — без масштабних руйнувань і загоряння.

Також ушкодження отримали 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні.

Інформація уточнюється.

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Теги: обстріл, росія
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