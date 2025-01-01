Кількість загиблих у Сумах зросла до трьох
Сьогодні, 11:22
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Суми сьогодні, 3 червня, зросла до трьох.
Про це у фейсбуці повідомляє Нацполіція.
В одному з районів міста снаряд влучив у дорогу, внаслідок чого зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.
В іншому мікрорайоні пошкоджено багатоквартирний будинок — без масштабних руйнувань і загоряння.
Також ушкодження отримали 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні.
Інформація уточнюється.
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Про це у фейсбуці повідомляє Нацполіція.
В одному з районів міста снаряд влучив у дорогу, внаслідок чого зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.
В іншому мікрорайоні пошкоджено багатоквартирний будинок — без масштабних руйнувань і загоряння.
Також ушкодження отримали 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні.
Інформація уточнюється.
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