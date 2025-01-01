Велосипедист раптово вискочив на дорогу: деталі аварії в Боголюбах

Велосипедист раптово вискочив на дорогу: деталі аварії в Боголюбах
Поблизу Луцька внаслідок ДТП постраждав 12-річний велосипедист. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 2 червня, у Боголюбах.

35-річна водійка Renault допустила наїзд на 12-річного велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину.

Внаслідок ДТП хлопець отримав травми, його госпіталізували.

Водійка транспортного засобу – твереза.

За фактом ДТП відомості внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, Волинь
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