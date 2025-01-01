Велосипедист раптово вискочив на дорогу: деталі аварії в Боголюбах

постраждав 12-річний велосипедист. Поліція розпочала кримінальне провадження.



Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 2 червня, у Боголюбах.



35-річна водійка Renault допустила наїзд на 12-річного велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину.



Внаслідок ДТП хлопець отримав травми, його госпіталізували.



Водійка транспортного засобу – твереза.



За фактом ДТП відомості внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Луцька внаслідок ДТП. Поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 2 червня, у Боголюбах.35-річна водійка Renault допустила наїзд на 12-річного велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину.Внаслідок ДТП хлопець отримав травми, його госпіталізували.Водійка транспортного засобу – твереза.За фактом ДТП відомості внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію