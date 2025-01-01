Загиблий, багато поранених: росіяни вдарили дронами по центру Сум

Російські війська сьогодні, 3 червня,по центральній частині міста Суми. Повідомляється про загиблого, влада каже, що багато поранених, яких доставляють до медзакладів.Про це у телеграмі повідомляє Сумська ОВА."Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі", - зазначили в ОВА.Влада повідомляє, що тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.У Сумській ОВА підтвердили, що внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. "Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру", - зазначили в ОВА.