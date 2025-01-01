Загиблий, багато поранених: росіяни вдарили дронами по центру Сум
Сьогодні, 10:30
Російські війська сьогодні, 3 червня, вдарили по центральній частині міста Суми. Повідомляється про загиблого, влада каже, що багато поранених, яких доставляють до медзакладів.
Про це у телеграмі повідомляє Сумська ОВА.
"Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі", - зазначили в ОВА.
Влада повідомляє, що тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.
У Сумській ОВА підтвердили, що внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. "Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру", - зазначили в ОВА.
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Про це у телеграмі повідомляє Сумська ОВА.
"Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі", - зазначили в ОВА.
Влада повідомляє, що тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.
У Сумській ОВА підтвердили, що внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. "Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру", - зазначили в ОВА.
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