Загиблий, багато поранених: росіяни вдарили дронами по центру Сум

Загиблий, багато поранених: росіяни вдарили дронами по центру Сум
Російські війська сьогодні, 3 червня, вдарили по центральній частині міста Суми. Повідомляється про загиблого, влада каже, що багато поранених, яких доставляють до медзакладів.

Про це у телеграмі повідомляє Сумська ОВА.

"Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі", - зазначили в ОВА.

Влада повідомляє, що тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.

У Сумській ОВА підтвердили, що внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. "Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру", - зазначили в ОВА.

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Теги: обстріл, війна
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