П’яна бійка в Луцьку завершилася летально
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Сім років позбавлення волі за смерть знайомого отримав 37-річний мешканець обласного центру Волині.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 37-річного жителя Луцька винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).
Доведено, що над ранок 8 червня 2019 року нетверезий чоловік під час конфлікту із так само нетверезим однолітком завдав опоненту травм, від яких потерпілий помер.
Суд визнав його винуватим у скоєному та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.
Окрім цього, з нього на користь дружини померлого буде стягнуто 500 тисяч гривень моральної шкоди, завданої злочином.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 37-річного жителя Луцька винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).
Доведено, що над ранок 8 червня 2019 року нетверезий чоловік під час конфлікту із так само нетверезим однолітком завдав опоненту травм, від яких потерпілий помер.
Суд визнав його винуватим у скоєному та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.
Окрім цього, з нього на користь дружини померлого буде стягнуто 500 тисяч гривень моральної шкоди, завданої злочином.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.
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