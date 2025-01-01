П’яна бійка в Луцьку завершилася летально

Сім років позбавлення волі за смерть знайомого отримав 37-річний мешканець обласного центру Волині.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 37-річного жителя Луцька винуватим у заподіянні знайомому тяжких, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).Доведено, що над ранок 8 червня 2019 року нетверезий чоловік під час конфлікту із так само нетверезим однолітком завдав опоненту травм, від яких потерпілий помер.Суд визнав його винуватим у скоєному та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.Окрім цього, з нього на користь дружини померлого буде стягнуто 500 тисяч гривень моральної шкоди, завданої злочином.Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.