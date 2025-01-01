П’яна бійка в Луцьку завершилася летально

П’яна бійка в Луцьку завершилася летально
Сім років позбавлення волі за смерть знайомого отримав 37-річний мешканець обласного центру Волині.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 37-річного жителя Луцька винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).

Доведено, що над ранок 8 червня 2019 року нетверезий чоловік під час конфлікту із так само нетверезим однолітком завдав опоненту травм, від яких потерпілий помер.

Суд визнав його винуватим у скоєному та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.

Окрім цього, з нього на користь дружини померлого буде стягнуто 500 тисяч гривень моральної шкоди, завданої злочином.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

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Теги: смерть, Волинь
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