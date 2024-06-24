Результати «Павутини»: Генштаб нарахував 12 знищених «стратегів»

За останню добу з 2 на 3 червня, втрати російських загарбників становили 1100 солдатів, 12 літаків і 126 безпілотних літальних апаратів.Про це повідомляє в телеграмі Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року орієнтовно становлять:- особового складу - близько 990 800 (+1100) осіб ліквідовано;- танків - 10 881 (+7) од.;- бойових броньованих машин - 22 671 (+8) од.;- артилерійських систем - 28 623 (+48) од.;- РСЗВ - 1402 (+1) од.;- засоби ППО - 1176 (+1) од.;- літаків - 384 (+12) од.;- гелікоптерів - 336 од.;- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 748 (+126) од.;- крилатих ракет - 3271 од.;- кораблів/катерів - 28 од.;- підводних човнів - 1 од.;- автомобільної техніки та автоцистерн - 50 607 (+145) од.;- спеціальної техніки - 3905 од.Зазначимо, що вказана у звіті втрата 12 літаків - це результат, в рамках якої ударні дрони знищили або пошкодили 34% парку стратегічної авіації Росії.