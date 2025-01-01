Малюк оприлюднив усі деталі історичної операції «Павутина»

СБУ провела історичну спецоперацію в тилу рф,стратегічної авіації.Про це розповів голова СБУ, повідомляє СБУ в телеграмі.Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф, де дислокується ворожа авіація.Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.Про це повідомив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.«Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що «відплата неминуча». СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли», – відзначив Василь Малюк.Голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року.У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах рф – «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності рф», – наголошує Василь Малюк.Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.За словами Василя Малюка, спецоперація «Павутина» відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.Так, спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.«Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки рф тероризуватиме українців ракетами і шахедами», – наголошує Василь Малюк.Він подякував усім співробітникам Служби, які були задіяні в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.«Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі», – наголосив Голова СБУ.