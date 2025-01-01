На Волині вилучили BMW з фальшивими документами

У Шацькій громаді поліція виявила автомобіль з ознаками підроблених документів під час патрулювання.Про це у фейсбуці повідомляють поліцейські офіцери громади у Волинській області.Поліцейський офіцер Шацької територіальної громади, патрулюючи населені пункти своєї громади, зупинив транспортний засіб марки BMW.Під час перевірки документів було виявлено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. За наявною інформацією, автомобіль не значиться на обліку в базах МВС.На місце події було викликано працівників слідчо-оперативної групи. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів.«Нагадуємо: використання або виготовлення підроблених документів є кримінальним правопорушенням, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством», - зазначили у поліції.