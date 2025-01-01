Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині

Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
У Ківерцівську громаду на Волині знову надійшла чорна звістка з фронту. Захищаючи Україну загинув ківерчанин Володимир Зелінський.

Про це повідомила Ківерцівська міськрада.

Народився Володимир Зелінський 11 квітня 1991 року. Солдат Зелінський Володимир Вікторович загинув 07 липня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України біля населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області. На жаль, до 29 травня 2025 року вважався зниклим безвісти.

Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині


«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», - зазначили у міськраді.

Про чин поховання повідомлять згодом.


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Теги: загиблі, війна
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