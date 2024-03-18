Поранений на війні волинянин отримав нагороду від Міноборони
Сьогодні, 13:29
Сьогодні, 2 червня, медаллю Міністерства оборони України «За поранення» нагороджено жителя села Бірки, колишнього воїна 68-ї окремої єгерської бригади Василя Сергійчука.
Про це повідомляє Любешівська селищна рада.
Василь Сергійчук отримав поранення під час бойових дій, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.
Селищний голова Олег Кух передав захиснику щирі слова вдячності за його мужність, самопожертву та відданість Україні, а також висловив подяку від усієї громади.
«Пишаємося нашими Героями. Завдяки таким людям, як Ви, тримається Україна. Бажаю міцного здоров’я, сили духу та скорішого миру Україні» — зазначив Олег Кух.
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Про це повідомляє Любешівська селищна рада.
Василь Сергійчук отримав поранення під час бойових дій, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.
Селищний голова Олег Кух передав захиснику щирі слова вдячності за його мужність, самопожертву та відданість Україні, а також висловив подяку від усієї громади.
«Пишаємося нашими Героями. Завдяки таким людям, як Ви, тримається Україна. Бажаю міцного здоров’я, сили духу та скорішого миру Україні» — зазначив Олег Кух.
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