У Луцьку громадянка здала патрульним п'янючого водія





Про це йдеться на



Повідомляють, що у Луцьку до поліції звернулася небайдужа громадянка, яка повідомила, що на вулиці Дубнівській водій автомобіля Hyundai порушує ПДР та здійснює небезпечні маневри. Інспектори зупинили авто. Під час спілкування з водієм вони виявили в нього ознаки алкогольного спʼяніння. Результат — 3,60 проміле.



Також поліцейські з’ясували, що протягом останнього року чоловік уже притягувався до відповідальності за нетверезе керування та був позбавлений права керування транспортними засобами.



Загалом протягом вихідних волинські патрульні зафіксували 10 випадків керування у стані сп’яніння. В усіх випадках водії були відсторонені від керування, а на них складено протоколи за ст. 130 КУпАП та інші адміністративні матеріали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку пильна громадянка допомогла патрульним виявити водія, який не лише керував автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння, а й раніше вже позбавлявся прав за аналогічне порушення.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у фейсбуці.Повідомляють, що у Луцьку до поліції звернулася небайдужа громадянка, яка повідомила, що на вулиці Дубнівській водій автомобіля Hyundai порушує ПДР та здійснює небезпечні маневри. Інспектори зупинили авто. Під час спілкування з водієм вони виявили в нього ознаки алкогольного спʼяніння. Результат — 3,60 проміле.Також поліцейські з’ясували, що протягом останнього року чоловік уже притягувався до відповідальності за нетверезе керування та був позбавлений права керування транспортними засобами.Загалом протягом вихідних волинські патрульні зафіксували 10 випадків керування у стані сп’яніння. В усіх випадках водії були відсторонені від керування, а на них складено протоколи за ст. 130 КУпАП та інші адміністративні матеріали.

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