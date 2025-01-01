У вівторок, 3 червня, на Волині буде потужна гроза





Про це



За даними фахівців, протягом доби прогнозується гроза.



Вранці та вдень очікується значний дощ (15–49 мм). У денний час місцями можливий град діаметром 6–19 мм, подекуди — шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.



Встановлено перший рівень небезпечності — жовтий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики попереджають волинян про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються на території Луцька та області у вівторок, 3 червня.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.За даними фахівців, протягом доби прогнозується гроза.Вранці та вдень очікується значний дощ (15–49 мм). У денний час місцями можливий град діаметром 6–19 мм, подекуди — шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.Встановлено перший рівень небезпечності — жовтий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію