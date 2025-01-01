У вівторок, 3 червня, на Волині буде потужна гроза
Сьогодні, 15:10
Синоптики попереджають волинян про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються на території Луцька та області у вівторок, 3 червня.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними фахівців, протягом доби прогнозується гроза.
Вранці та вдень очікується значний дощ (15–49 мм). У денний час місцями можливий град діаметром 6–19 мм, подекуди — шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.
Встановлено перший рівень небезпечності — жовтий.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними фахівців, протягом доби прогнозується гроза.
Вранці та вдень очікується значний дощ (15–49 мм). У денний час місцями можливий град діаметром 6–19 мм, подекуди — шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.
Встановлено перший рівень небезпечності — жовтий.
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