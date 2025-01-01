Готував теракти у Києві: СБУ вполювала російського агента

СБУ запобігла серії нових терактів у Києві. За результатами спецоперації у столиці, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Як встановило розслідування, на замовлення рф фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).За матеріалами справи, терорист мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти – дистанційно підірвати їх разом із військовими.Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей».В обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спочатку «протестували» агента на декількох підпалах, які він вчинив у столиці.Після цього фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації «потрібних» транспортних засобів.Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які рашисти планували активувати вибухівку.Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази щодо російських замовників.Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.