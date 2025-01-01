Готував прорив ДРГ на Харківщині: СБУ затримала ще одного зрадника

Готував прорив ДРГ на Харківщині: СБУ затримала ще одного зрадника
Працівники СБУ затримали інформатора фсб, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб у Харківській області.

Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в «обхід» оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби.

Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб рф на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.

Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону.

Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з фсб.

Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.
Готував прорив ДРГ на Харківщині: СБУ затримала ще одного зрадника

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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