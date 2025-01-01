Росія накопичила достатньо сил для спроби наступу на Сумщині, - Демченко

Росія накопичила достатньо сил для спроби наступу на Сумщині, - Демченко
Наразі ворог накопичив достатню кількість сил та засобів в межах Курської області, аби здійснити спробу атаки по території України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у телеефірі, передає Укрінформ.

«Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів, це стосується і особового складу, і техніки в межах Курської області», - поінформував він.

За його словами, накопичення почалось з того моменту, коли Росія намагалася витіснити Сили оборони України, які проводили операцію на Курщині, «ворог і продовжує їх тримати».

«Періодично бачимо зміну кількості, але ворог має достатньо сил на цьому напрямку, щоб здійснювати певні дії щодо нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України», - зауважив Демченко.

Водночас речник наголосив, що кількість ворожих диверсійно-розвідувальних груп не зменшується. Зокрема, найбільш активно ворог застосовує своїх диверсантів саме у межах Сумської області.

Він зауважив, що викривалися спроби заходу ворожих груп ДРГ на Харківщині, існує загроза для Чернігівщини, проте останнім часом ДПСУ не фіксувала таких дій ворога.

Демченко також підкреслив, що на кордоні з Білоруссю спроби заходу ворожих ДРГ на територію України не фіксуються, як і створення ударних груп. Однак ця загроза залишається і буде зростати після початку спільних військових навчань Росії та Білорусі, що припадає на осінь цього року.

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Теги: Росія, війна
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