Лучанин поцупив пожертви із церкви на Львівщині

Лучанин поцупив пожертви із церкви на Львівщині
На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до крадіжки з храму. Мешканець Луцька виніс кошти зі скриньки для пожертв.

Про це у фейсбуці повідомляє поліція Львівської області.

За скоєне йому загрожує покарання - до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки та низки інших злочинів - передбачені максимальні покарання.

Як встановили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції № 3 Львівського районного поліції №2, у ніч на 26 травня зловмисник проник до церкви в селі Зубра, викрав зі скриньки пожертви в сумі 10 тисяч гривень, після чого втік.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчали записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина» та встановили, що до скоєння злочину причетний 26-річний мешканець Луцька. Речові докази у нього вилучені.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва органів прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: злодій, Волинь
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