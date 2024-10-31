Лучанин поцупив пожертви із церкви на Львівщині
Сьогодні, 11:08
На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до крадіжки з храму. Мешканець Луцька виніс кошти зі скриньки для пожертв.
Про це у фейсбуці повідомляє поліція Львівської області.
За скоєне йому загрожує покарання - до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки та низки інших злочинів - передбачені максимальні покарання.
Як встановили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції № 3 Львівського районного поліції №2, у ніч на 26 травня зловмисник проник до церкви в селі Зубра, викрав зі скриньки пожертви в сумі 10 тисяч гривень, після чого втік.
Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчали записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина» та встановили, що до скоєння злочину причетний 26-річний мешканець Луцька. Речові докази у нього вилучені.
Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва органів прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє поліція Львівської області.
За скоєне йому загрожує покарання - до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки та низки інших злочинів - передбачені максимальні покарання.
Як встановили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції № 3 Львівського районного поліції №2, у ніч на 26 травня зловмисник проник до церкви в селі Зубра, викрав зі скриньки пожертви в сумі 10 тисяч гривень, після чого втік.
Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчали записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина» та встановили, що до скоєння злочину причетний 26-річний мешканець Луцька. Речові докази у нього вилучені.
Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва органів прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Білі меблі для дому: плюси, мінуси та чи варто купувати
Сьогодні, 11:54
Лучанин поцупив пожертви із церкви на Львівщині
Сьогодні, 11:08
На Волинь «на щиті» повертається Герой Сергій Деркач
Сьогодні, 10:56