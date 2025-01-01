«Стоматологія на колесах»: як волинським воїнам лікують зуби на фронті

«Стоматологія на колесах»: як волинським воїнам лікують зуби на фронті
У волинській 100-й окремій механізованій бригаді функціонує пересувний стоматологічний кабінет.

Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.

Стоматологія «на колесах». У 100 омбр функціонує пересувний стоматологічний кабінет

Він супроводжує воїнів бригади на напрямках виконання бойових завдань.

Завдяки сучасному обладнанню та якісному забезпеченню лікувальними матеріалами, фахівці мають змогу надати бійцям «Сталевої Сотки» весь спектр стоматологічних послуг: від профілактики ротової порожнини і до видалення зубів.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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