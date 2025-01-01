«Стоматологія на колесах»: як волинським воїнам лікують зуби на фронті
Сьогодні, 11:32
У волинській 100-й окремій механізованій бригаді функціонує пересувний стоматологічний кабінет.
Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.
Стоматологія «на колесах». У 100 омбр функціонує пересувний стоматологічний кабінет
Він супроводжує воїнів бригади на напрямках виконання бойових завдань.
Завдяки сучасному обладнанню та якісному забезпеченню лікувальними матеріалами, фахівці мають змогу надати бійцям «Сталевої Сотки» весь спектр стоматологічних послуг: від профілактики ротової порожнини і до видалення зубів.
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Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.
Стоматологія «на колесах». У 100 омбр функціонує пересувний стоматологічний кабінет
Він супроводжує воїнів бригади на напрямках виконання бойових завдань.
Завдяки сучасному обладнанню та якісному забезпеченню лікувальними матеріалами, фахівці мають змогу надати бійцям «Сталевої Сотки» весь спектр стоматологічних послуг: від профілактики ротової порожнини і до видалення зубів.
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