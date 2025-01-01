«Стоматологія на колесах»: як волинським воїнам лікують зуби на фронті





Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.



Стоматологія «на колесах». У 100 омбр функціонує пересувний стоматологічний кабінет



Він супроводжує воїнів бригади на напрямках виконання бойових завдань.



Завдяки сучасному обладнанню та якісному забезпеченню лікувальними матеріалами, фахівці мають змогу надати бійцям «Сталевої Сотки» весь спектр стоматологічних послуг: від профілактики ротової порожнини і до видалення зубів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинській 100-й окремій механізованій бригаді функціонує пересувний стоматологічний кабінет.Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.Стоматологія «на колесах». У 100 омбр функціонує пересувний стоматологічний кабінетВін супроводжує воїнів бригади на напрямках виконання бойових завдань.Завдяки сучасному обладнанню та якісному забезпеченнюматеріалами, фахівці мають змогу надати бійцям «Сталевої Сотки» весь спектр стоматологічних послуг: від профілактики ротової порожнини і до видалення зубів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію