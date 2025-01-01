На Волинь «на щиті» повертається Герой Сергій Деркач

Сергія Деркача.



Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.



У міськраді просять всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та віддати останню шану Захиснику. З квітами, коридором Слави, на колінах, із патріотичною символікою зустріти солдата на рідній землі.



Маршрут руху: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Магдебурського права(Перше Травня)—вул.Відродження(Ватутіна)— вул.Ковельська—с.Підцир'я.



«Деталі руху траурного кортежу та час будемо інформувати! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 29 травня, краяни зустрінуть на рідній землі полеглого Героя із волинського села Підцир'я –Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.У міськраді просять всіх людей вийти на вулиці населених пунктів та віддати останню шану Захиснику. З квітами, коридором Слави, на колінах, із патріотичною символікою зустріти солдата на рідній землі.Маршрут руху: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Магдебурського права(Перше Травня)—вул.Відродження(Ватутіна)— вул.Ковельська—с.Підцир'я.«Деталі руху траурного кортежу та час будемо інформувати! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.

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