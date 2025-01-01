Шахраї видурили у волинян майже 200 тисяч





Про це повідомляє



Попри постійні застереження правоохоронців не вірити сумнівним оголошенням, не купувати нічого в непевних осіб, не вірити пропозиціям невідь-кого про легкий заробіток та переходити за сумнівними посиланнями, люди не перестають чинити з точністю до навпаки.



Черговою жертвою дурисвітів став житель міста Горохів Луцького району. 47-річний чоловік повірив у чергову байку ошуканців і сміливо переходив за пропонованими ними посиланнями. Результат такої довірливості не забарився: з банківської картки цього волинянина паскуди перерахували на свою 96527 гривень.



Горохівські поліцейські вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України та знову закликають бути обачними.



Наступною жертвою ошуканців стала сім’я з одного зі сіл Берестечківської територіальної громади Луцького району. Господарі повірили пройдисвіту, який в соціальних мережах розрекламував свій трактор, і власноруч перерахували дурисвітові 96600 гривень. А віз, як мовиться, і нині там…



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України і вже вкотре закликають усіх не шукати потрібний товар у невідь-кого, не перераховувати гроші авансом, не переходити за посиланнями, за якими торгаші та інші пакісники обіцяють манну Небесну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від нових схем аферистів на Волині стали мешканці Луцького району. У них шахраї видурили майже 200 тисяч гривень.Про це повідомляє Волинь-нова Попри постійні застереження правоохоронців не вірити сумнівним оголошенням, не купувати нічого в непевних осіб, не вірити пропозиціям невідь-кого про легкий заробіток та переходити за сумнівними посиланнями, люди не перестають чинити з точністю до навпаки.Черговою жертвою дурисвітів став житель міста Горохів Луцького району. 47-річний чоловік повірив у чергову байку ошуканців і сміливо переходив за пропонованими ними посиланнями. Результат такої довірливості не забарився: з банківської картки цього волинянина паскуди перерахували на свою 96527 гривень.Горохівські поліцейські вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України та знову закликають бути обачними.Наступною жертвою ошуканцівз одного зі сіл Берестечківської територіальної громади Луцького району. Господарі повірили пройдисвіту, який в соціальних мережах розрекламував свій трактор, і власноруч перерахували дурисвітові 96600 гривень. А віз, як мовиться, і нині там…Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України і вже вкотре закликають усіх не шукати потрібний товар у невідь-кого, не перераховувати гроші авансом, не переходити за посиланнями, за якими торгаші та інші пакісники обіцяють манну Небесну.

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