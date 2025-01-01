У Володимирі – дві ранкові аварії

дорожньо-транспортні пригоди.



Про це у телеграмі



У Володимирі на вулиці Ковельській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Skoda та Audi.



Рух ускладнений.



Згодом стало відомо про ще одну автопригоду. «Щось зранку одні ДТП на Ковельській. Магнітні бурі якісь?» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Ковельській у Володимирі, що на Волині, зранку сьогодні, 29 травня, трапилися двіПро це у телеграмі повідомля є Твій Володимир.У Володимирі на вулиці Ковельській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Skoda та Audi.Рух ускладнений.Згодом стало відомо про ще одну автопригоду. «Щось зранку одні ДТП на Ковельській. Магнітні бурі якісь?» - йдеться у повідомленні.

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