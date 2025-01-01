У Володимирі – дві ранкові аварії

У Володимирі – дві ранкові аварії
На вулиці Ковельській у Володимирі, що на Волині, зранку сьогодні, 29 травня, трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

У Володимирі на вулиці Ковельській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Skoda та Audi.

Рух ускладнений.
У Володимирі – дві ранкові аварії

Згодом стало відомо про ще одну автопригоду. «Щось зранку одні ДТП на Ковельській. Магнітні бурі якісь?» - йдеться у повідомленні.
У Володимирі – дві ранкові аварії

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Теги: ДТП, Волинь
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