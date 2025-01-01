Попередження від синоптиків: на Волині – жовтий рівень небезпечності

Попередження від синоптиків: на Волині – жовтий рівень небезпечності
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.

За даними синоптиків, вранці 29 травня по області та в Луцьку очікується туман з видимістю 200-500 м.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному гідрометцентрі.
Попередження від синоптиків: на Волині – жовтий рівень небезпечності

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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