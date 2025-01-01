Попередження від синоптиків: на Волині – жовтий рівень небезпечності





Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.



За даними синоптиків, вранці 29 травня по області та в Луцьку очікується туман з видимістю 200-500 м.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному гідрометцентрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.За даними синоптиків, вранці 29 травня по області та в Луцьку очікується туман з видимістю 200-500 м.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному гідрометцентрі.

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