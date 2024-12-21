«Укрзалізниця» скасувала потяги Ковель-Ягодин-Ковель





Про це пише



У Ковельському залізничному вокзалі Суспільному в телефонному режимі цю інформацію підтвердили.



Зміни в розкладі руху тимчасові. Пасажирів просять врахувати скасування рейсів під час планування подорожей на сполученні в обидві сторони.



Також з 31 травня змінюється періодичність курсування приміських поїздів, а саме:



- №6315 Ковель — Вижва (встановлюється курсування по 5, 6, 7 днях тижня);

- №6310 Вижва — Ковель (встановлюється курсування по 6, 7, 1 днях тижня).



Раніше Старовижівська селищна рада звернулася до філії "Приміська пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" просила переглянути можливе рішення щодо скасування курсування поїзда Ковель — Стара Вижівка — Ковель.



Також селищний голова звернувся до філії з пропозицією продовжити рейс цього приміського поїзда до села Дубечне, що дозволить збільшити пасажиропотік із сіл Дубечне, Залюття, Чевель, Рокита, Лютка, Мокре, Текля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 31 травня скасовується курсування приміських поїздів 6373/6374 Ковель — Ягодин — Ковель із відправленням з обох станцій. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку.Про це пише Суспільне У Ковельському залізничному вокзалі Суспільному в телефонному режимі цю інформацію підтвердили.Зміни в розкладі руху тимчасові. Пасажирів просять врахувати скасування рейсів під час планування подорожей на сполученні в обидві сторони.Також з 31 травня змінюється періодичність курсування приміських поїздів, а саме:- №6315 Ковель — Вижва (встановлюється курсування по 5, 6, 7 днях тижня);- №6310 Вижва — Ковель (встановлюється курсування по 6, 7, 1 днях тижня).Раніше Старовижівська селищна рада звернулася до філії "Приміська пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" просила переглянути можливе рішення щодо скасування курсування поїзда Ковель — Стара Вижівка — Ковель.Також селищний голова звернувся до філії з пропозицією продовжити рейс цього приміського поїзда до села Дубечне, що дозволить збільшити пасажиропотік із сіл Дубечне, Залюття, Чевель, Рокита, Лютка, Мокре, Текля.

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