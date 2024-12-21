«Укрзалізниця» скасувала потяги Ковель-Ягодин-Ковель

«Укрзалізниця» скасувала потяги Ковель-Ягодин-Ковель
Із 31 травня скасовується курсування приміських поїздів 6373/6374 Ковель — Ягодин — Ковель із відправленням з обох станцій. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку.

Про це пише Суспільне.

У Ковельському залізничному вокзалі Суспільному в телефонному режимі цю інформацію підтвердили.

Зміни в розкладі руху тимчасові. Пасажирів просять врахувати скасування рейсів під час планування подорожей на сполученні в обидві сторони.

Також з 31 травня змінюється періодичність курсування приміських поїздів, а саме:

- №6315 Ковель — Вижва (встановлюється курсування по 5, 6, 7 днях тижня);
- №6310 Вижва — Ковель (встановлюється курсування по 6, 7, 1 днях тижня).

Раніше Старовижівська селищна рада звернулася до філії "Приміська пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" просила переглянути можливе рішення щодо скасування курсування поїзда Ковель — Стара Вижівка — Ковель.

Також селищний голова звернувся до філії з пропозицією продовжити рейс цього приміського поїзда до села Дубечне, що дозволить збільшити пасажиропотік із сіл Дубечне, Залюття, Чевель, Рокита, Лютка, Мокре, Текля.

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Теги: потяг, Укрзалізниця
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