До збірної України викликали одразу 5 футболісток з Волині

До збірної України викликали одразу 5 футболісток з Волині
Одразу 5 гравчинь володимирського «Ладомира» отримали виклик до футбольної збірної України WU19.

Про це повідомили на сторінці футбольного клубу з міста Володимир.

Представниць «Ладомира» викликали до лав збірної перед товариським матчем проти збірної Польщі.

Так, до складу збірної WU19 (2007–2008 р.н.) для підготовки до товариського матчу отримали виклик: Марія Ігнатенко, Діана Ткачук, Вікторія Савкіна, Зоряна Гладун, Софія Коновалова.

Матч відбудеться 31 травня 2025 року у польському місті Біла Підляська о 13:00 за київським часом.

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Теги: футбол, Волинь, Україна, Ладомир, збірна України
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