До збірної України викликали одразу 5 футболісток з Волині





Про це повідомили на сторінці футбольного клубу з міста Володимир.



Представниць «Ладомира» викликали до лав збірної перед товариським матчем проти збірної Польщі.



Так, до складу збірної WU19 (2007–2008 р.н.) для підготовки до товариського матчу отримали виклик: Марія Ігнатенко, Діана Ткачук, Вікторія Савкіна, Зоряна Гладун, Софія Коновалова.



Матч відбудеться 31 травня 2025 року у польському місті Біла Підляська о 13:00 за київським часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одразу 5 гравчинь володимирського «Ладомира» отримали виклик до футбольної збірної України WU19.Про це повідомили на сторінці футбольного клубу з міста Володимир.Представниць «Ладомира» викликали до лав збірної перед товариським матчем проти збірної Польщі.Так, до складу збірної WU19 (2007–2008 р.н.) для підготовки до товариського матчу отримали виклик:Матч відбудеться 31 травня 2025 року у польському місті Біла Підляська о 13:00 за київським часом.

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