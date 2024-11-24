До збірної України викликали одразу 5 футболісток з Волині
Сьогодні, 07:31
Одразу 5 гравчинь володимирського «Ладомира» отримали виклик до футбольної збірної України WU19.
Про це повідомили на сторінці футбольного клубу з міста Володимир.
Представниць «Ладомира» викликали до лав збірної перед товариським матчем проти збірної Польщі.
Так, до складу збірної WU19 (2007–2008 р.н.) для підготовки до товариського матчу отримали виклик: Марія Ігнатенко, Діана Ткачук, Вікторія Савкіна, Зоряна Гладун, Софія Коновалова.
Матч відбудеться 31 травня 2025 року у польському місті Біла Підляська о 13:00 за київським часом.
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Про це повідомили на сторінці футбольного клубу з міста Володимир.
Представниць «Ладомира» викликали до лав збірної перед товариським матчем проти збірної Польщі.
Так, до складу збірної WU19 (2007–2008 р.н.) для підготовки до товариського матчу отримали виклик: Марія Ігнатенко, Діана Ткачук, Вікторія Савкіна, Зоряна Гладун, Софія Коновалова.
Матч відбудеться 31 травня 2025 року у польському місті Біла Підляська о 13:00 за київським часом.
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