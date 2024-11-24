Колишній футболіст «Волині» одружився зі своєю коханою. ФОТО

Колишній футболіст «Волині» одружився зі своєю коханою. ФОТО
Волинський футболіст та колишній гравець футбольного клубу "Волинь" Луцьк Назарій Богомаз змінив сімейний статус та одружився.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"У дзеркальну дату, 25.05.2025 року, у Вишнівській громаді народилась ще одна сім'я - Ольги і Назарія Богомаз. Народження нової сім’ї – це символ відродження нашої країни та впевненості у щасливому майбутньому. Тож нехай ваша любов з кожним днем стає лише міцнішою. Будьте одне для одного опорою і підтримкою, і нехай ваші серця завжди б’ються в одному ритмі. Розуміння і терпіння допоможуть вам подолати будь-які труднощі. Нехай ваша повага і турбота один про одного ніколи не згаснуть, а ваші дні будуть сповнені ніжності та радості", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колишній футболіст «Волині» одружився зі своєю коханою. ФОТО

Довідка:

Назарій Богомаз — український футболіст, півзахисник ФК «Ужгород». Народився у селі Коцюри на Ковельщині.

Футбольну кар'єру розпочав у сезоні 2016/17 років в складі аматорського «Рубежа» (Любомль), за який зіграв 1 матч. Наступного сезону прийняв запрошення «Волині». У футболці першої команди лучан дебютував 20 жовтня 2017 року в програному (0:2) домашньому поєдинку 18-о туру Першої ліги проти чернігівської «Десни». Назарій вийшов на поле на 51-й хвилині, замінивши Олега Марчука. У сезоні 2018/19 років виходив на поле в матчах плей-оф за право виходу до Прем'єр-ліги проти львівських «Карпат».

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Теги: весілля, Волинь, спорт, футбол, Назарій Богомаз
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