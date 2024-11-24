Колишній футболіст «Волині» одружився зі своєю коханою. ФОТО

Волинський футболіст та колишній гравець футбольного клубу "Волинь" Луцькзмінив сімейний статус та одружився.Про це повідомили у Вишнівській громаді."У дзеркальну дату, 25.05.2025 року, у Вишнівській громаді народилась ще одна сім'я - Ольги і Назарія Богомаз. Народження нової сім’ї – це символ відродження нашої країни та впевненості у щасливому майбутньому. Тож нехай ваша любов з кожним днем стає лише міцнішою. Будьте одне для одного опорою і підтримкою, і нехай ваші серця завжди б’ються в одному ритмі. Розуміння і терпіння допоможуть вам подолати будь-які труднощі. Нехай ваша повага і турбота один про одного ніколи не згаснуть, а ваші дні будуть сповнені ніжності та радості", - йдеться у дописі на сторінці громади.Назарій Богомаз — український футболіст, півзахисник ФК «Ужгород». Народився у селі Коцюри на Ковельщині.Футбольну кар'єру розпочав у сезоні 2016/17 років в складі аматорського «Рубежа» (Любомль), за який зіграв 1 матч. Наступного сезону прийняв запрошення «Волині». У футболці першої команди лучан дебютував 20 жовтня 2017 року в програному (0:2) домашньому поєдинку 18-о туру Першої ліги проти чернігівської «Десни». Назарій вийшов на поле на 51-й хвилині, замінившиУ сезоні 2018/19 років виходив на поле в матчах плей-оф за право виходу до Прем'єр-ліги проти львівських «Карпат».