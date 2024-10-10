26-річний лучанин обікрав церкву на Львівщині

На Львівщині 26-річний волинянин здійснив крадіжку в одному із храмів.Про це повідомили на сторінці ГУНП у Львівській області.Як встановили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції № 3 Львівського районного поліції №2, у ніч на 26 травня зловмисник проник до церкви в селі Зубра, викрав зі скриньки пожертви в сумі 10 тисяч гривень, після чого втік.Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчали записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина» та встановили, що до скоєння злочину причетний 26-річний мешканець Луцька. Речові докази у нього вилучені.Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва органів прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.За скоєне йому загрожує покарання - до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки та низки інших злочинів - передбачені максимальні покарання.Досудове розслідування триває.