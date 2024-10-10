26-річний лучанин обікрав церкву на Львівщині

26-річний лучанин обікрав церкву на Львівщині
На Львівщині 26-річний волинянин здійснив крадіжку в одному із храмів.

Про це повідомили на сторінці ГУНП у Львівській області.

Як встановили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції № 3 Львівського районного поліції №2, у ніч на 26 травня зловмисник проник до церкви в селі Зубра, викрав зі скриньки пожертви в сумі 10 тисяч гривень, після чого втік. 

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчали записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина» та встановили, що до скоєння злочину причетний 26-річний мешканець Луцька. Речові докази у нього вилучені.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва органів прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі.

За скоєне йому загрожує покарання - до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки та низки інших злочинів - передбачені максимальні покарання.


Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львівщина, Україна, Луцьк, крадіжка, поліція, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Попередження від синоптиків: на Волині – жовтий рівень небезпечності
Сьогодні, 08:55
«Укрзалізниця» скасувала потяги Ковель-Ягодин-Ковель
Сьогодні, 08:39
26-річний лучанин обікрав церкву на Львівщині
Сьогодні, 08:25
До збірної України викликали одразу 5 футболісток з Волині
Сьогодні, 07:31
Колишній футболіст «Волині» одружився зі своєю коханою. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep
10 жовтня, 2024, 21:57
У Луцьку пошкодили об'єкт культурної спадщини, поліція відкрила кримінал. ВІДЕО У Луцьку пошкодили об'єкт культурної спадщини, поліція відкрила кримінал. ВІДЕО
03 березня, 20:42
На Волині п'яна водійка «Лексуса» їздила містом під час комендантської години На Волині п'яна водійка «Лексуса» їздила містом під час комендантської години
25 лютого, 01:15
Лучанин хотів продати партію гранат для криміналітету Лучанин хотів продати партію гранат для криміналітету
19 січня, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Запоріжжі росіяни скинули на будинки авіабомби, під завалами – люди
Сьогодні, 09:09
 0
Попередження від синоптиків: на Волині – жовтий рівень небезпечності
Сьогодні, 08:55
 0
«Укрзалізниця» скасувала потяги Ковель-Ягодин-Ковель
Сьогодні, 08:39
 0
26-річний лучанин обікрав церкву на Львівщині
Сьогодні, 08:25
 0
До збірної України викликали одразу 5 футболісток з Волині
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8