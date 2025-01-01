Президент СШАутримується від запровадження санкцій проти Росії, бо це нібито може "зіпсувати" укладання "угоди".Про це американський лідер заявив журналістам у Білому домі в середу, 28 травня, - пишеВід запровадження нових санкцій проти росії його начебто утримує тільки те, що на його думку, він "близький до угоди" і він "не хоче все зіпсувати".Трамп запевнив, що він "набагато суворіший", ніж вважають, але "треба знати, коли використовувати тиск"."Це не моя війна. Це війна Байдена, війна Зеленського і війна путіна. Це не війна Трампа. Я тут лише заради одного – щоб побачити, чи зможу я її закінчити, щоб врятувати 5000 життів на тиждень і багато грошей", – традиційно заявив президент США.Нагадаємо, попри публічні запевнення у підтримці України, в Європі сумніваються в готовності США приєднуватися до нових санкцій. При цьому ЄС вже готує 18-й пакет обмежень у відповідь на чергові атаки РФ на українські міста.