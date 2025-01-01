Трамп пояснив, чому не запроваджує санкції проти росії

Трамп пояснив, чому не запроваджує санкції проти росії
Президент США Дональд Трамп утримується від запровадження санкцій проти Росії, бо це нібито може "зіпсувати" укладання "угоди".

Про це американський лідер заявив журналістам у Білому домі в середу, 28 травня, - пише "Кореспондент".

Від запровадження нових санкцій проти росії його начебто утримує тільки те, що на його думку, він "близький до угоди" і він "не хоче все зіпсувати".

Трамп запевнив, що він "набагато суворіший", ніж вважають, але "треба знати, коли використовувати тиск".

"Це не моя війна. Це війна Байдена, війна Зеленського і війна путіна. Це не війна Трампа. Я тут лише заради одного – щоб побачити, чи зможу я її закінчити, щоб врятувати 5000 життів на тиждень і багато грошей", – традиційно заявив президент США.

Нагадаємо, попри публічні запевнення у підтримці України, в Європі сумніваються в готовності США приєднуватися до нових санкцій. При цьому ЄС вже готує 18-й пакет обмежень у відповідь на чергові атаки РФ на українські міста.

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Теги: Україна, війна, росія, путін, Трамп, санкції
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