Скільки квартир збудували на Волині у 2025 році

В цьому році на Волині вже збудували майже тисячу квартирПро це повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на Державну службу статистики.Усього за перший квартал 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках. З них 8 462 – в одноквартирних житлових будинках, а 19 970 – у багатоквартирних. Про це повідомляє Державна служба статистики.Найбільше нових квартир зʼявилося у таких регіонах:Київська область – 5 472 одиниць;Київ – 4 076 одиниць;Одеська область – 3 488 одиниць;Львівська область – 3 076 одиниць;Вінницька область – 2 409 одиниць.На Волині здано 966 квартир, що для мільйонної області є доволі високим показником. На Дніпропетровщині здано майже стільки ж житла – 1051 квартира. Рівненська область відстає від Волинської в цьому показнику – там збудували 739 квартир.