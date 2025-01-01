Скільки квартир збудували на Волині у 2025 році
Сьогодні, 01:15
В цьому році на Волині вже збудували майже тисячу квартир
Про це повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на Державну службу статистики.
Усього за перший квартал 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках. З них 8 462 – в одноквартирних житлових будинках, а 19 970 – у багатоквартирних. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Найбільше нових квартир зʼявилося у таких регіонах:
Київська область – 5 472 одиниць;
Київ – 4 076 одиниць;
Одеська область – 3 488 одиниць;
Львівська область – 3 076 одиниць;
Вінницька область – 2 409 одиниць.
На Волині здано 966 квартир, що для мільйонної області є доволі високим показником. На Дніпропетровщині здано майже стільки ж житла – 1051 квартира. Рівненська область відстає від Волинської в цьому показнику – там збудували 739 квартир.
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Про це повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на Державну службу статистики.
Усього за перший квартал 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках. З них 8 462 – в одноквартирних житлових будинках, а 19 970 – у багатоквартирних. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Найбільше нових квартир зʼявилося у таких регіонах:
Київська область – 5 472 одиниць;
Київ – 4 076 одиниць;
Одеська область – 3 488 одиниць;
Львівська область – 3 076 одиниць;
Вінницька область – 2 409 одиниць.
На Волині здано 966 квартир, що для мільйонної області є доволі високим показником. На Дніпропетровщині здано майже стільки ж житла – 1051 квартира. Рівненська область відстає від Волинської в цьому показнику – там збудували 739 квартир.
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