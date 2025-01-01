Скільки квартир збудували на Волині у 2025 році

Скільки квартир збудували на Волині у 2025 році
В цьому році на Волині вже збудували майже тисячу квартир

Про це повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на Державну службу статистики.

Усього за перший квартал 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках. З них 8 462 – в одноквартирних житлових будинках, а 19 970 – у багатоквартирних. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найбільше нових квартир зʼявилося у таких регіонах:

Київська область – 5 472 одиниць;
Київ – 4 076 одиниць;
Одеська область – 3 488 одиниць;
Львівська область – 3 076 одиниць;
Вінницька область – 2 409 одиниць.
На Волині здано 966 квартир, що для мільйонної області є доволі високим показником. На Дніпропетровщині здано майже стільки ж житла – 1051 квартира. Рівненська область відстає від Волинської в цьому показнику – там збудували 739 квартир.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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