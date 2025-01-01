На Донеччині загинув 23-річний воїн з Волині Костянтин Савчук
28 травня, 23:19
Волинь та Поромівська громада в скорботі через страшну звістку, що надійшла зі сходу України. Захищаючи Україну від російських загарбників загинув молодий воїн з Волині.
Про це повідомив Поромівський сільський голова Олег Савчук.
"Стало відомо про загибель військовослужбовця військової частини А0362 — солдата САВЧУКА Костянтина Володимировича, 22.08.2001 року народження, жителя села Бортнів. Костянтин загинув 26 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання на околицях населеного пункту Орлівка, Донецької області", - йдеться у дописі очільника громади.
Детальна інформація про зустріч Героя та чин прощання буде повідомлена згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомив Поромівський сільський голова Олег Савчук.
"Стало відомо про загибель військовослужбовця військової частини А0362 — солдата САВЧУКА Костянтина Володимировича, 22.08.2001 року народження, жителя села Бортнів. Костянтин загинув 26 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання на околицях населеного пункту Орлівка, Донецької області", - йдеться у дописі очільника громади.
Детальна інформація про зустріч Героя та чин прощання буде повідомлена згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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