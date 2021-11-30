На сміттєзвалищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка, просять опізнати. ФОТО 18+

На сміттєзвалищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка, просять опізнати. ФОТО 18+
На сміттєзвалищі поблизу обласного центру Волині знайшли тіло чоловіка. Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють особу померлого.

Про це повідомили у ГУНП у Волинській області.

Тіло виявили 26 травня 2025 на території сміттєзвалища у селі Брище, Луцького району.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Його прикмети: приблизно 45-50 років, зріст 170-180 см, середньої тілобудови, волосся та борода руді, з сивиною.

Був одягнений: в куртку синього кольору з жовтими вставками (спецодяг), сині спортивні штани з білими вставками, чорні черевики, чорні господарські рукавиці. 

Фото (18+)

На сміттєзвалищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка, просять опізнати. ФОТО 18+


Якщо вам відома будь-яка інформація про цю особу, просимо повідомити за номерами 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102.

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Теги: Волинь, Луцьк, Брище, тіло, опізнання
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