На сміттєзвалищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка, просять опізнати. ФОТО 18+
Сьогодні, 22:23
На сміттєзвалищі поблизу обласного центру Волині знайшли тіло чоловіка. Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють особу померлого.
Про це повідомили у ГУНП у Волинській області.
Тіло виявили 26 травня 2025 на території сміттєзвалища у селі Брище, Луцького району.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Його прикмети: приблизно 45-50 років, зріст 170-180 см, середньої тілобудови, волосся та борода руді, з сивиною.
Був одягнений: в куртку синього кольору з жовтими вставками (спецодяг), сині спортивні штани з білими вставками, чорні черевики, чорні господарські рукавиці.
Фото (18+)
Якщо вам відома будь-яка інформація про цю особу, просимо повідомити за номерами 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102.
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Про це повідомили у ГУНП у Волинській області.
Тіло виявили 26 травня 2025 на території сміттєзвалища у селі Брище, Луцького району.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Його прикмети: приблизно 45-50 років, зріст 170-180 см, середньої тілобудови, волосся та борода руді, з сивиною.
Був одягнений: в куртку синього кольору з жовтими вставками (спецодяг), сині спортивні штани з білими вставками, чорні черевики, чорні господарські рукавиці.
Фото (18+)
Якщо вам відома будь-яка інформація про цю особу, просимо повідомити за номерами 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102.
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