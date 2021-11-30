На сміттєзвалищі біля Луцька знайшли тіло чоловіка, просять опізнати. ФОТО 18+

На сміттєзвалищі поблизу обласного центру Волині знайшли тіло чоловіка. Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють особу померлого.Про це повідомили у ГУНП у Волинській області.Тіло виявили 26 травня 2025 на території сміттєзвалища у селі Брище, Луцького району.За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.: приблизно 45-50 років, зріст 170-180 см, середньої тілобудови, волосся та борода руді, з сивиною.: в куртку синього кольору з жовтими вставками (спецодяг), сині спортивні штани з білими вставками, чорні черевики, чорні господарські рукавиці.Фото (18+)Якщо вам відома будь-яка інформація про цю особу, просимо повідомити за номерами 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102.