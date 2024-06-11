Нагородили вчителя з Волині, який розробив електронну платформу для шкільних журналів. ФОТО

Нагородили вчителя з Волині, який розробив електронну платформу для шкільних журналів. ФОТО
Вчитель з Волині Валерій Кулай, який є розробником освітньої інформаційної платформи "SMART школа" отримав державну відзнаку.

Про це йдеться у дописі на сторінці освітньої інформаційної системи.

28 травня 2025 року у місті Києві Кулай Валерій Слав’янович,
учитель інформатики Горохівського ліцею №1 ім. І. Я. Франка,
отримав диплом лауреата та нагрудний знак щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам.
Нагородили вчителя з Волині, який розробив електронну платформу для шкільних журналів. ФОТО

Ця почесна нагорода стала визнанням його новаторської праці та створення унікальної освітньої інформаційної платформи "SMART школа", яка вже сьогодні є ефективним інструментом для цифрового управління освітнім процесом.
Нагородили вчителя з Волині, який розробив електронну платформу для шкільних журналів. ФОТО

"У часи викликів та змін в освіті Валерій Слав’янович не чекає рішень — він сам ініціює зміни, діє на випередження, шукає рішення там, де інші лише констатують проблеми. Саме завдяки таким педагогам українська освіта стає динамічною, гнучкою й технологічно готовою до завтрашнього дня", - йдеться на сторінці платформи.
Нагородили вчителя з Волині, який розробив електронну платформу для шкільних журналів. ФОТО
Нагородили вчителя з Волині, який розробив електронну платформу для шкільних журналів. ФОТО

Платформа ОІС "SMART школа" — це результат сміливої ідеї, послідовної праці та глибокого розуміння потреб сучасної школи. Це приклад того, як вчитель може бути рушієм прогресу, а не лише виконавцем реформ. Водночас ця платформа створювалася у потужному колективі однодумців, Горохівського ліцею №1 ім. І.Я. Франка, де кожен вкладав знання, досвід і віру в зміни. Саме завдяки командній роботі вона дала такий значний результат.
Нагородили вчителя з Волині, який розробив електронну платформу для шкільних журналів. ФОТО

Усі ідеї та запити, які народжувались у повсякденній педагогічній практиці, Валерій Слав’янович втілив через ОІС "SMART школу" — інструмент, що сьогодні дозволяє закладам освіти України вести електронні журнали як для звичайної, так і для Нової української школи, фіксувати досягнення учнів, формувати аналітику та спрощувати щоденну освітню документацію.

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Теги: Волинь, освіта, Горохів, Валерій Кулай, нагорода, Верховна Рада
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