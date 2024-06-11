Нагородили вчителя з Волині, який розробив електронну платформу для шкільних журналів. ФОТО

Вчитель з Волині, який є розробником освітньої інформаційної платформи "SMART школа" отримав державну відзнаку.Про це йдеться у дописі на сторінці освітньої інформаційної системи.28 травня 2025 року у місті Києвіучитель інформатики Горохівського ліцею №1 ім. І. Я. Франка,отримав диплом лауреата та нагрудний знак щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам.Ця почесна нагорода стала визнанням його новаторської праці та створення унікальної освітньої інформаційної платформи "SMART школа", яка вже сьогодні є ефективним інструментом для цифрового управління освітнім процесом."У часи викликів та змін в освіті Валерій Слав’янович не чекає рішень — він сам ініціює зміни, діє на випередження, шукає рішення там, де інші лише констатують проблеми. Саме завдяки таким педагогам українська освіта стає динамічною, гнучкою й технологічно готовою до завтрашнього дня", - йдеться на сторінці платформи.Платформа ОІС "SMART школа" — це результат сміливої ідеї, послідовної праці та глибокого розуміння потреб сучасної школи. Це приклад того, як вчитель може бути рушієм прогресу, а не лише виконавцем реформ. Водночас ця платформа створювалася у потужному колективі однодумців, Горохівського ліцею №1 ім. І.Я. Франка, де кожен вкладав знання, досвід і віру в зміни. Саме завдяки командній роботі вона дала такий значний результат.Усі ідеї та запити, які народжувались у повсякденній педагогічній практиці, Валерій Слав’янович втілив через ОІС "SMART школу" — інструмент, що сьогодні дозволяє закладам освіти України вести електронні журнали як для звичайної, так і для Нової української школи, фіксувати досягнення учнів, формувати аналітику та спрощувати щоденну освітню документацію.