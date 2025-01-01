Нещодавно поховали батька-воїна: загинув молодий захисник з Луцька Сергій Зіркевич

Жорстока війна, підло розв'язана російськими окупантами, продовжує приносити страшні звістки на Волинь.Чергове повідомлення про загибель воїна сколихнуло Волинську область. Про це йдеться на сторінці Затурцівської громади."За свободу та незалежність України загинув2001 року народження, Максим проживав з родиною у Луцьку, але коріння його з Юнівки", - йдеться у дописі на сторінці громади.Кілька місяців тому поховали батька загиблого воїна, який помер під час проходження служби.28 травня тіло Максима прибуває у Луцьк. Про місце і час похорону повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.