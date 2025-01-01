Волинянка стала найкращою на Кубку України з легкої атлетики





На п’єдестал упродовж 27 травня за нагородами піднімалася низка волинян, - про це повідомляє



З протоколів змагань стало відомо, що золото у метанні молота здобула Ірина Климець. На домашній першості лучанка показала результат 67.01 метра.



До речі, волинянин Євгеній Літвін у метанні молота серед чоловіків фінішував на четвертому місці (результат 49.90 метра).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбувся Кубок України з легкої атлетики.На п’єдестал упродовж 27 травня за нагородами піднімалася низка волинян, - про це повідомляє Спорт на Районі З протоколів змагань стало відомо, що золото у метанні молота здобулаНа домашній першості лучанка показала результат 67.01 метра.До речі, волинянину метанні молота серед чоловіків фінішував на четвертому місці (результат 49.90 метра).

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