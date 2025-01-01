Волинянка стала найкращою на Кубку України з легкої атлетики

Волинянка стала найкращою на Кубку України з легкої атлетики
У Луцьку відбувся Кубок України з легкої атлетики.

На п’єдестал упродовж 27 травня за нагородами піднімалася низка волинян, - про це повідомляє Спорт на Районі.

З протоколів змагань стало відомо, що золото у метанні молота здобула Ірина Климець. На домашній першості лучанка показала результат 67.01 метра.

До речі, волинянин Євгеній Літвін у метанні молота серед чоловіків фінішував на четвертому місці (результат 49.90 метра).

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Теги: спорт, Україна, Волинь, метання молота, Ірина Климець
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