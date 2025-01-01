Волинянка стала найкращою на Кубку України з легкої атлетики
Сьогодні, 21:16
У Луцьку відбувся Кубок України з легкої атлетики.
На п’єдестал упродовж 27 травня за нагородами піднімалася низка волинян, - про це повідомляє Спорт на Районі.
З протоколів змагань стало відомо, що золото у метанні молота здобула Ірина Климець. На домашній першості лучанка показала результат 67.01 метра.
До речі, волинянин Євгеній Літвін у метанні молота серед чоловіків фінішував на четвертому місці (результат 49.90 метра).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На п’єдестал упродовж 27 травня за нагородами піднімалася низка волинян, - про це повідомляє Спорт на Районі.
З протоколів змагань стало відомо, що золото у метанні молота здобула Ірина Климець. На домашній першості лучанка показала результат 67.01 метра.
До речі, волинянин Євгеній Літвін у метанні молота серед чоловіків фінішував на четвертому місці (результат 49.90 метра).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як вибрати комп’ютер для дитини?
Сьогодні, 21:39
Волинянка стала найкращою на Кубку України з легкої атлетики
Сьогодні, 21:16
На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Горбач
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 травня
Сьогодні, 20:00